Українець виборов медаль на Відкритому Континентальному Кубку з дзюдо
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У перший день Відкритих Континентальних Кубків з дзюдо, що приймають Прага (чоловіки) й Варшава (жінки), одному українському дзюдоїсту вдалося завершити виступи із медаллю. Про це інформує сайт Федерації дзюдо України, передає УНН.
Сумчанин Артем Хомула виборов “срібло” в категорії до 73 кілограмів. У фіналі сильнішим виявився його суперник — італієць Аугусто Мелоні.
Ще один наш спортсмен — Геворг Хачатрян із Дніпра, у вазі до 66 кг теж поступився у поєдинку за медаль, щоправда, “бронзову”. Він програв Кайрату Агібаєву із Казахстану.
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Мали шанс здобути призові місця двоє українських спортсменок. У категорії до 52 кг Людмила Плієва із Дніпра суперничала за “бронзу” з Ірем Коркмаз із Туреччини, але не змогла її здолати й посіла в результаті п’яте місце. Юлія Гребеножко із Чернігова вже у першому втішному поєдинку в вазі до 63 кг зазнала поразки від польської дзюдоїстки Ангеліки Шиманської й фінішувала сьомою.
Примітно, що у Чехії на даному Кубку виступають 354 спортсмени із 42 країн, що представляють 4 континенти, а в Польщі відповідно — 183 спортсмени з 24 країн і 3-х континентів.