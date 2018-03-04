Украинец завоевал медаль на Открытом Континентальном Кубке по дзюдо

Сумчанин Артем Хомула завоевал "серебро" в категории до 73 килограммов. В финале сильнее оказался его соперник - итальянец Аугусто Мелони.

Еще один наш спортсмен - Геворг Хачатрян из Днепра, в весе до 66 кг тоже уступил в поединке за медаль, правда, "бронзовую". Он проиграл Кайрата Агибаеву из Казахстана.

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Имели шанс получить призовые места двое украинских спортсменок. В категории до 52 кг Людмила Плиева с Днепра соперничала за "бронзу" с Ирем Коркмаз из Турции, но не смогла ее преодолеть и заняла в итоге пятое место. Юлия Гребеножко из Чернигова уже в первом утешительном поединке в весе до 63 кг потерпела поражение от польской дзюдоистки Ангелики Шиманской и финишировала седьмой.

Примечательно, что в Чехии на данном Кубке выступают 354 спортсменов из 42 стран, представляющие 4 континента, а в Польше соответственно - 183 спортсмена из 24 стран и 3-х континентов.