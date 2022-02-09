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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 61428 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Українець увійшов до топ-20 біатлонної гонки Олімпійських ігор

Українець увійшов до топ-20 біатлонної гонки Олімпійських ігор

Київ • УНН

 • 17548 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. В олімпійському Пекіні біатлоністи розіграли медалі в індивідуальній гонці серед чоловіків. Про це інформує УНН з посиланням на сайт турніру та НОК України.

Деталі

Найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний, який фінішував 18-й. Причому, за швидкістю по дистанції Підручний увійшов до топ-15. І це найкращий результат спортсмена у цій дисципліні на Кубках та чемпіонатах світу, а також Олімпіадах.

Серед результатів інших українців відзначимо 37 місце Артема Прими, 50-те — Антона Дудченка та 55-те Богдана Цимбала.
Перемога дісталася французу Кентену Фійону-Має (2 промахи). Срібна медаль у білоруса Антона Смольського (14,8 секунди відставання, 0 промахів), “бронзова” — у норвежця Йоганнеса Бьо (+31,1 с відставання, 2 промахи).

Цитата

“Сьогоднішня гонка склалася для мене непогано. Однак ця траса важка для моєї спини. Відчувалася втома. Якщо не враховувати цю проблему, то можу сказати, що на трасі йшов добре. Лижі їхали класно, за що велика вдячність нашим сервісменам й всій команді. Шкода, що на стрільбі були помилки. Я намагався не спішити, добре стріляти, але десь не пощастило”, — сказав Підручний.

Доповнення

Змагання з біатлону продовжаться 11 лютого спринтом у жінок.

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