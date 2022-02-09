Украинец вошел в топ-20 биатлонной гонки Олимпийских игр
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В олимпийском Пекине биатлонисты разыграли медали в индивидуальной гонке среди мужчин. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт турнира и НОК Украины.
Детали
Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, который финишировал 18-й. Причем, за скоростью по дистанции Подручный вошел в топ-15. И это лучший результат спортсмена в этой дисциплине на Кубках и чемпионатах мира, а также Олимпиадах.
Среди результатов других украинцев отметим 37 место Артема Примы, 50-е — Антона Дудченко и 55-е Богдана Цымбала.
Победа досталась французу Кентену Фийону-Имеет (2 промаха). Серебряная медаль у белоруса Антона Смольского (14,8 секунды отставания, 0 промахов), “бронза” — у норвежца Иоганнеса Бе (+31,1 с отставание, 2 промаха).
Цитата
“Сегодняшняя гонка сложилась для меня неплохо. Однако эта трасса тяжела для моей спины. Чувствовалась усталость. Если не учитывать эту проблему, то могу сказать, что на трассе шел хорошо. Лыжи ехали классно, за что большая благодарность нашим сервисменам и всей команде. Жаль, что на стрельбе были ошибки. Я старался не спешить, хорошо стрелять, но где-то не повезло”, — сказал Подручный.
Дополнение
Соревнования по биатлону продолжатся 11 февраля спринтом у женщин.