Українець у шкарпетках намагався вивезти 25 тис. євро
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Харківській області прикордонники затримали українця, який у шкарпетках намагався вивезти до Росії 25 тис.євро. Про це повідомляє Відділ комунікації Державної прикордонної служби України, передає УНН.
"Учора, в пункті пропуску "Гоптівка", прикордонники спільно з співробітниками фіскальної служби виявили українця, який намагався перемістити через кордон 25 тисяч євро", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, в пункт пропуску для автомобільного сполучення "Гоптівка" на вхід в Україну прибув 56-річний українець. Під час прикордонно-митного оформлення прикордонники Харківського загону звернули увагу на знервованість громадянина, тому було прийнято рішення провести поглиблений огляд. В ході поглибленого огляду чоловіка та його речей, у взутті правоохоронці виявили купюри на загальну суму 25 тисяч євро.
Купюри вилучені встановленим порядком та передані компетентним органам.
Як повідомляв УНН, два злочинні угруповання, які забезпечували потужні контрабандні схеми на кордоні з Росією, викриті на Харківщині. Вони спеціалізувалася на незаконному переміщенні товарів та валютних цінностей в особливо великих розмірах.