Украинец в носках пытался вывезти 25 тыс. евро
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Харьковской области пограничники задержали украинца, который в носках пытался вывезти в Россию 25 тыс.евро. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Вчера, в пункте пропуска" Гоптовка "пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили украинца, который пытался переместить через границу 25 000 евро", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в пункт пропуска для автомобильного сообщения "Гоптовка" на вход в Украину прибыл 56-летний украинец. Во время погранично-таможенного оформления пограничники Харьковского отряда обратили внимание на нервозность гражданина, поэтому было принято решение провести углубленный осмотр. В ходе углубленного досмотра мужчины и его вещей, в обуви правоохранители обнаружили купюры на общую сумму 25 000 евро.
Купюры изъяты в установленном порядке и переданы компетентным органам.
Как сообщал УНН, два преступные группировки, которые обеспечивали мощные контрабандные схемы на границе с Россией, уличенные в Харьковской области. Они специализировалась на незаконном перемещении товаров и валютных ценностей в особо крупных размерах.