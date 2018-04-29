Украинец в носках пытался вывезти 25 тыс. евро

"Вчера, в пункте пропуска" Гоптовка "пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили украинца, который пытался переместить через границу 25 000 евро", - говорится в сообщении.



Как отмечается, в пункт пропуска для автомобильного сообщения "Гоптовка" на вход в Украину прибыл 56-летний украинец. Во время погранично-таможенного оформления пограничники Харьковского отряда обратили внимание на нервозность гражданина, поэтому было принято решение провести углубленный осмотр. В ходе углубленного досмотра мужчины и его вещей, в обуви правоохранители обнаружили купюры на общую сумму 25 000 евро.



Купюры изъяты в установленном порядке и переданы компетентным органам.



Как сообщал УНН, два преступные группировки, которые обеспечивали мощные контрабандные схемы на границе с Россией, уличенные в Харьковской области. Они специализировалась на незаконном перемещении товаров и валютных ценностей в особо крупных размерах.



