Українець тріумфував на міжнародному турнірі з пляжного самбо
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. В Ларнаці (Кіпр) відбувся міжнародний турнір із пляжного самбо. Україну на змаганнях представляли двоє спортсменів — Вадим Скрипаль та Іван Литвиненко, повідомляє УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
Скрипаль, який на чемпіонаті України з пляжного самбо у Затоці Одеської області взяв “золото”, не підвів і цього разу. Самбіст був непереможним, хоча і доводилось змагатись навіть із співвітчизником. В вазі до 90 кг Скрипаль здобув “золото”, Іван Литвиненко став п’ятим.
“Дуже добре, що до пляжного варіанту нашого виду єдиноборств долучилися такі країни, як Україна й Узбекистан, представники яких регулярно здобувають нагороди світових і континентальних чемпіонатів з класичного самбо”, — зазначив президент Федерації самбо Кіпру Маріос Андреу.
Додамо, що у ваговій категорії до 62 кг не було рівних господарю турніру Кіпросу Андреу, а в 74 кг — узбеку Анорову.