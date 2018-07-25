Украинец победил на международном турнире по пляжному самбо
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Ларнаке (Кипр) состоялся международный турнир по пляжному самбо. Украину на соревнованиях представляли двое спортсменов — Вадим Скрипач и Иван Литвиненко, сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
Скрипач, который на чемпионате Украины по пляжному самбо в Заливе Одесской области взял “золото”, не подвел и на этот раз. Самбист был непобедимым, хотя и приходилось соревноваться даже с соотечественником. В весе до 90 кг Скрипаль получил “золото”, Иван Литвиненко стал пятым.
“Очень хорошо, что к пляжному варианта нашего вида единоборств присоединились такие страны, как Украина и Узбекистан, представители которых регулярно получают награды мировых и континентальных чемпионатов по классическому самбо”, — отметил президент Федерации самбо Кипра Мариос Андреу.
Добавим, что в весовой категории до 62 кг не было равных хозяину турнира Кипрос Андреу, а в 74 кг — узбеку Анорову.