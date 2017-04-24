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Українець та росіянин незаконно заволоділи будівлею київського жеку

Українець та росіянин незаконно заволоділи будівлею київського жеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Київська місцева прокуратурою №10 повідомила про підозру 50-річному громадянину Російської Федерації та 61-річному громадянинові України, які незаконно заволоділи приміщенням жеку, розташованого на вул. Саксаганського, площею 234 м та вартістю понад 12,5 млн грн. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

"Київською місцевою прокуратурою №10 повідомлено про підозру двом зловмисникам, причетним до незаконного заволодіння приміщенням ЖЕКу, розташованого на вул. Саксаганського, площею 234 м та вартістю понад 12,5 млн гривень. В ході слідства встановлено, що 50-річний громадянин Російської Федерації, діючи спільно з 61-річним громадянином України, виготовили підроблені правовстановлюючі документи на нежитловий будинок, що належить територіальній громаді міста", - йдеться у повідомленні.

Після цього росіянин в присутності нотаріуса оформив на підставну особу договір купівлі-продажу вказаних приміщень, тим самим заподіявши місту збитків в особливо великих розмірах.

За результатами досудового розслідування громадянину Росії повідомлено про підозру за ч.5 ст.27, ч.1 ст.358 (підроблення документів) та ч.5 ст.27 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Українцю інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст.358 (підроблення документів) Кримінального України.

На даний час, на нерухоме майно накладено арешт, а місцевою прокуратурою заявлено позов про витребування об’єкту нерухомості з незаконного володіння.

Як повідомляв УНН 21 квітня, державних реєстраторів у Києві викрито у незаконному відчуженні об'єктів власності.

Українські Національні Новини

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