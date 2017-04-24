Украинец и россиянин незаконно завладели зданием киевского жэка

"Киевской местной прокуратурой №10 сообщено о подозрении двум злоумышленникам, причастным к незаконному завладению помещения ЖЭКа, расположенного на ул. Саксаганского, площадью 234 м и стоимостью более 12,5 млн гривен. В ходе следствия установлено, что 50-летний гражданин Российской Федерации, действуя совместно с 61-летним гражданином Украины, изготовили поддельные правоустанавливающие документы на нежилой дом, принадлежащий территориальной общине города", - говорится в сообщении.

После этого россиянин в присутствии нотариуса оформил на подставное лицо договор купли-продажи указанных помещений, тем самым причинив городу ущерб в особо крупных размерах.

По результатам предварительного расследования гражданину России сообщено о подозрении по ч.5 ст.27, ч.1 ст.358 (подделка документов) и ч.5 ст.27 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Украинцу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса.

В настоящее время на недвижимое имущество наложен арест, а местной прокуратурой заявлен иск об истребовании объекта недвижимости из чужого незаконного владения.

Как сообщал УНН 21 апреля, государственных регистраторов в Киеве разоблачили в незаконном отчуждении объектов собственности.