Українець став володарем медалі на ЧЄ зі скелелазіння
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. В Единбурзі (Шотландія) підбіг до завершення чемпіонат Європи зі скелелазіння, повідомляє УНН з посиланням на СКУ і ММСУ.
“Срібло” у змаганнях на швидкість виборов Данило Болдирєв. В 1/8 фіналу Данило змагався із ще одним українцем — Ярославом Ткачем. Ярослав програв, а Болдирєв вибив з боротьби в 1/4 фіналу італійця Людовико Фоссалі, в 1/2 переміг італійця Яна Криця. Потім поєдинок з Владиславом Деуліним з Росії й друге місце.
Шосте місце посів наш Костянтин Павленко.
У жінок представниця України Тетяна Колкотіна посіла 14 рядок.
Додамо, що крім нагороди Болдирєва, команда України везе додому дві медалі з багатоборства, за результатами чемпіонату Європи з болдерингу, який пройшов у Закопане 6-7 вересня та результати швидкості та трудності чемпіонату в Единбурзі. В цьому заліку Ніка Потапова — перша серед жінок, Федір Самойлов — другий серед чоловіків.