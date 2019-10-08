Украинец стал обладателем медали на ЧЕ по скалолазанию
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Эдинбурге (Шотландия) подбежал к завершению чемпионат Европы по скалолазанию, сообщает УНН со ссылкой на СКУ и ММСУ.
“Серебро” в соревнованиях на скорость завоевал Даниил Болдырев. В 1/8 финала Даниил соревновался с еще одним украинцем — Ярославом Ткачем. Ярослав проиграл, а Болдырев выбил из борьбы в 1/4 финала итальянца Людовико Фоссали, в 1/2 победил итальянца Яна Крыця. Затем поединок с Владиславом Деулино из России и второе место.
Шестое место занял наш Константин Павленко.
У женщин представительница Украины Татьяна Колкотина заняла 14 строчку.
Добавим, что кроме награды Болдырева, команда Украины везет домой две медали по многоборью, по результатам чемпионата Европы по болдерингу, который прошел в Закопане 6-7 сентября и результаты скорости и трудности чемпионата в Эдинбурге. В этом зачете Ника Потапова — первая среди женщин, Федор Самойлов — второй среди мужчин.