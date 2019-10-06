Українець став призером етапу юніорського Гран Прі з фігурного катання
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Український фігурист Іван Шмуратко став бронзовим призером сьомого етапу юніорської серії Гран Прі, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію фігурного катання України.
На змаганнях, що тривають в Енья-Ноймаркт (Італія), наш спортсмен набрав за підсумками двох програм 221,44 балів.
Українець був третім у короткій програмі, а також у довільній, де встановив свій кращий показник в сезоні, встановивши його на рівні 146,18 балів. Водночас у другій половині програми фігурист мав проблеми з каскадами, але загалом його виступ справив хороше враження — порівняно з етапом ЮГП у Гданьську, Шмуратко помітно додав у техніці (73,70), значно вищою була і його друга оцінка (72,48).
Переможцем останнього етапу юніорського Гран Прі сезону 2019/2020 став італієць Даніел Грассл — 241,53, на другому місці російський фігурист Петро Гуменник — 232,39.
Додамо також, за медаль даного Гран Прі ще побореться українська спортсменка Анна Іванченко. Після короткої програми вона посідала 16-е місце.