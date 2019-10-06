Украинец стал призером этапа юниорского Гран При по фигурному катанию
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Украинский фигурист Иван Шмуратко стал бронзовым призером седьмого этапа юниорского серии Гран При, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию фигурного катания Украины.
На соревнованиях, которые проходят в Энья-Ноймаркт (Италия), наш спортсмен набрал по итогам двух программ 221,44 баллов.
Украинец был третьим в короткой программе, а также в произвольной, где установил свой лучший показатель в сезоне, установив его на уровне 146,18 баллов. В то же время во второй половине программы фигурист имел проблемы с каскадами, но в целом его выступление произвело хорошее впечатление — по сравнению с этапом ЮГП в Гданьске, Шмуратко заметно прибавил в технике (73,70), значительно выше была его вторая оценка (72,48).
Победителем последнего этапа юниорского Гран При сезона 2019/2020 стал итальянец Даниэль Грассли — 241,53, на втором месте российский фигурист Петр Гуменник — 232,39.
Добавим также, за медаль данного Гран При еще поборется украинская спортсменка Анна Иванченко. После короткой программы она занимала шестнадцатое место.