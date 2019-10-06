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Украинец стал призером этапа юниорского Гран При по фигурному катанию

Киев • УНН

 • 18064 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Украинский фигурист Иван Шмуратко стал бронзовым призером седьмого этапа юниорского серии Гран При, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию фигурного катания Украины.

Украинец стал призером этапа юниорского Гран При по фигурному катанию

На соревнованиях, которые проходят в Энья-Ноймаркт (Италия), наш спортсмен набрал по итогам двух программ 221,44 баллов.

Украинец был третьим в короткой программе, а также в произвольной, где установил свой лучший показатель в сезоне, установив его на уровне 146,18 баллов. В то же время во второй половине программы фигурист имел проблемы с каскадами, но в целом его выступление произвело хорошее впечатление — по сравнению с этапом ЮГП в Гданьске, Шмуратко заметно прибавил в технике (73,70), значительно выше была его вторая оценка (72,48).

Победителем последнего этапа юниорского Гран При сезона 2019/2020 стал итальянец Даниэль Грассли — 241,53, на втором месте российский фигурист Петр Гуменник — 232,39.

Добавим также, за медаль данного Гран При еще поборется украинская спортсменка Анна Иванченко. После короткой программы она занимала шестнадцатое место.

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