Українець став переможцем юніорського чемпіонату світу зі снукеру
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Український спортсмен Антон Казаков став тріумфатором чемпіонату світу
WSF зі снукеру серед юніорів та здобув путівку до "World Snooker Tour", передає УНН з посиланням
на Федерацію більярду України.
Деталі
За підсумками групового етапу, 17-річний спортсмен програв лише один фрейм. Далі 17-річний Козаков здобув вражаючу серію перемог, включаючи виграші над Ліамом Пулленом, Лайамом Гремом та Лайамом Девісом на шляху до фіналу.
Казаков виграв юніорський чемпіонат з рахунком 5:3 у англійця Джейка Крофтса. Відзначимо, що колишній фіналіст "WSF Open" та співвітчизник Юліан Бойко був серед присутніх, щоб відсвяткувати знаменну перемогу Казакова.
Що передувало цьому
15-річний українець здобув першу в історії перемогу в Світовому снукерному турі.