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Українець став переможцем юніорського чемпіонату світу зі снукеру

Українець став переможцем юніорського чемпіонату світу зі снукеру

Київ • УНН

 • 9112 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Український спортсмен Антон Казаков став тріумфатором чемпіонату світу
WSF зі снукеру серед юніорів та здобув путівку до "World Snooker Tour", передає УНН з посиланням
на Федерацію більярду України.

Деталі

За підсумками групового етапу, 17-річний спортсмен програв лише один фрейм. Далі 17-річний Козаков здобув вражаючу серію перемог, включаючи виграші над Ліамом Пулленом, Лайамом Гремом та Лайамом Девісом на шляху до фіналу.

Казаков виграв юніорський чемпіонат з рахунком 5:3 у англійця Джейка Крофтса. Відзначимо, що колишній фіналіст "WSF Open" та співвітчизник Юліан Бойко був серед присутніх, щоб відсвяткувати знаменну перемогу Казакова.

Що передувало цьому

15-річний українець здобув першу в історії перемогу в Світовому снукерному турі.

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