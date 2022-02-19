Украинец стал победителем юниорского чемпионата мира по снукеру
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Украинский спортсмен Антон Казаков стал триумфатором чемпионата мира
WSF по снукеру среди юниоров и получил путевку в "World Snooker Tour", передает УНН со ссылкой
на Федерацию бильярда Украины.
Детали
По итогам группового этапа, 17-летний спортсмен проиграл лишь один фрейм. Далее 17-летний Козаков одержал впечатляющую серию побед, включая выигрыше над Лиамом Пулленом, Лайамом Грэмом и Лайамом Дэвисом на пути к финалу.
Казаков выиграл юниорский чемпионат со счетом 5:3 у англичанина Джейка Крофтса. Отметим, что бывший финалист "WSF Open" и соотечественник Юлиан Бойко был среди присутствующих, чтобы отпраздновать знаменательную победу Казакова.
Что предшествовало этому
15-Летний украинец одержал первую в истории победу в Мировом снукерному туре.