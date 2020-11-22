Українець став переможцем чемпіонату Європи зі скелелазіння у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. 28-річний українець Даниїл Болдирєв завоював “золото” чемпіонату Європи зі скелелазіння в дисципліні “швидкість”, повідомляє УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
Українець показав час 5,69 секунди і випередив росіянина Лева Рудацкого — 5,74 с. Трійку замкнув Марцин Дзенский з Польщі.
Примітно, що чемпіонат пройшов на території Москви.
Додамо, для Болдирєва це перша перемога на європейських змаганнях. Раніше він завоював три срібні медалі і одну “бронзу”.