Українець став переможцем чемпіонату Європи зі скелелазіння у Москві

Українець показав час 5,69 секунди і випередив росіянина Лева Рудацкого — 5,74 с. Трійку замкнув Марцин Дзенский з Польщі.

Примітно, що чемпіонат пройшов на території Москви.

Додамо, для Болдирєва це перша перемога на європейських змаганнях. Раніше він завоював три срібні медалі і одну “бронзу”.