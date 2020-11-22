Украинец стал победителем чемпионата Европы по скалолазанию в Москве

Украинец показал время 5,69 секунды и опередил россиянина Льва Рудацкого — 5,74 с. Тройку замкнул Марцин Дзенских из Польши.

Примечательно, что чемпионат прошел на территории Москвы.

Добавим, для Болдырева это первая победа на европейских соревнованиях. Ранее он завоевал три серебряные медали и одну “бронзу”.