Українець став найрезультативнішим баскетболістом "Атланти" у матчі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Центровий національної збірної України Олексій Лень провів результативний виступ у регулярному чемпіонаті НБА в матчі проти "Чикаго Буллс", передає кореспондент УНН.
Вийшовши з лави запасних, наш "бігмен" був напрочуд продуктивним і за перші п'ять хвилин забив 5 з 5 кидків. До кінця матчу 5-й пік драфту-2013 надіслав у кільце суперників ще слем-данк, триочковий та два штрафні.
Загалом він приніс "Атланті" 17 очок (6/8 двоочкових, 1/1 триочкових, 2/4 штрафних), зробив 5 підбирань (3 у нападі) та 3 передачі при 2 фолах. При цьому більше за Леня очок у складі "Хокс" ніхто не набрав. За "Чикаго" 35 балів набрав Зак Лавін.
Додамо, що "Атланта" зазнало гостьового фіаско – 102:136.