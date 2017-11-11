Українець Шавкун став чемпіоном світу з паралімпійського фехтування

У шпазі Сергій Шавкун виборов звання чемпіона світу у категорії С, а в рапірі Ганна Пашкова - дебютантка цього чемпіонату та практично новачок міжнародних змагань, - стала бронзовою призеркою.

Варто відзначити, що у доробку українських фехтувальників - дві "золоті", дві "срібні" та дві бронзові нагороди.

Нагадаємо, що раніше українські спортсмени також виборювали медалі на ЧС у Римі.