Украинец Шавкун стал чемпионом мира по паралимпийскому фехтованию

В шпаге Сергей Шавкун завоевал звание чемпиона мира в категории С, а в рапире Анна Пашкова - дебютантка этого чемпионата и практически новичок международных соревнований, - стала бронзовым призером.

Стоит отметить, что в активе украинских фехтовальщиков - две "золотые", две "серебряные" и две бронзовые награды.

Напомним, что ранее украинские спортсмены также боролись медали на ЧМ в Риме.