Украинец Шавкун стал чемпионом мира по паралимпийскому фехтованию
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. На чемпионате мира, который до 12 ноября продлится в Риме, представители Украины пополнили медальную копилку сборной, сообщает УНН со ссылкой на НКСИУ.
В шпаге Сергей Шавкун завоевал звание чемпиона мира в категории С, а в рапире Анна Пашкова - дебютантка этого чемпионата и практически новичок международных соревнований, - стала бронзовым призером.
Стоит отметить, что в активе украинских фехтовальщиков - две "золотые", две "серебряные" и две бронзовые награды.
Напомним, что ранее украинские спортсмены также боролись медали на ЧМ в Риме.