Украинец Шавкун стал чемпионом мира по паралимпийскому фехтованию

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 986 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 27804 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 55356 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 74762 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 81133 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 80333 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 63805 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100183 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100761 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 132234 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Украинец Шавкун стал чемпионом мира по паралимпийскому фехтованию

Украинец Шавкун стал чемпионом мира по паралимпийскому фехтованию

Киев  •  УНН

 • 21353 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. На чемпионате мира, который до 12 ноября продлится в Риме, представители Украины пополнили медальную копилку сборной, сообщает УНН со ссылкой на НКСИУ.

В шпаге Сергей Шавкун завоевал звание чемпиона мира в категории С, а в рапире Анна Пашкова - дебютантка этого чемпионата и практически новичок международных соревнований, - стала бронзовым призером.

Стоит отметить, что в активе украинских фехтовальщиков - две "золотые", две "серебряные" и две бронзовые награды.

Напомним, что ранее украинские спортсмены также боролись медали на ЧМ в Риме.

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