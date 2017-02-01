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Українець С.Горуна тріумфував на всесвітньому турнірі з карате у Франції

Київ • УНН

 • 10722 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Українець Станіслав Гаруна став переможцем престижного турніру всесвітньої серії з карате – "Karate 1 Premier League – Paris 2017", що днями завершився у столиці Франції. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Міністерства молоді та спорту України.

Змагання для бронзового призера світової першості 2014 року стартували з перемоги над спортсменом з Голландії Ніком Герресе – 3:1.

Абсолютну перевагу українець мав під час зустрічі з іспанцем Віктором Перез Луке - 3:0, білорусом Алегом Матарасом - 1:0 та французом Курентіном Сегю - 8:0.

На користь Горуни завершився й півфінальний двобій з господарем турніру Жульєном Каффаро - 1:0.

У фінальному поєдинку з італійцем Ахмедом Ель Шарабі, який завершився з рахунком 2:2, судді визнали сильнішим українського спортсмена. Таким чином наш співвітчизник виборов золоту медаль у чоловічому куміте до 75 кг.

Довідка: "Karate 1 Premier League – Paris 2017" є етапом відбору до збірної України, яка з 4 по 7 травня 2017 року візьме участь у Чемпіонаті Європи в місті Самсун (Туреччина).

Як повідомляв УНН, легкоатлетка А.Шух встановила світовий рекорд у багатоборстві серед юніорів.

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