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Украинец С.Горуна победил на всемирном турнире по каратэ во Франции

Украинец С.Горуна победил на всемирном турнире по каратэ во Франции

Киев • УНН

 • 10722 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украинец Станислав Горуна стал победителем престижного турнира всемирной серии по каратэ - "Karate 1 Premier League - Paris 2017", который на днях завершился в столице Франции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Министерства молодежи и спорта Украины.

Соревнования для бронзового призера мирового первенства 2014 г. стартовали с победы над спортсменом из Голландии Ником Герресом - 3:1.

Абсолютное преимущество украинец имел во время встречи с испанцем Виктором Перезом Луке - 3:0, белорусом Олегом Матарасом - 1:0 и французом Курентином Сегю - 8:0.

В пользу Горуны завершился и полуфинальный поединок с хозяином турнира Жюльеном Каффаро - 1:0.

В финальном поединке с итальянцем Ахмедом Эль Шараба, который завершился со счетом 2:2, судьи признали сильнее украинского спортсмена. Таким образом наш соотечественник завоевал золотую медаль в мужском кумитэ до 75 кг.

Справка: "Karate 1 Premier League - Paris 2017" является этапом отбора в сборную Украины, которая с 4 по 7 мая 2017 г. примет участие в Чемпионате Европы в городе Самсун (Турция).

Как сообщал УНН, легкоатлетка А.Шух установила мировой рекорд в многоборье среди юниоров.

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