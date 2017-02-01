Украинец С.Горуна победил на всемирном турнире по каратэ во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украинец Станислав Горуна стал победителем престижного турнира всемирной серии по каратэ - "Karate 1 Premier League - Paris 2017", который на днях завершился в столице Франции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Министерства молодежи и спорта Украины.
Соревнования для бронзового призера мирового первенства 2014 г. стартовали с победы над спортсменом из Голландии Ником Герресом - 3:1.
Абсолютное преимущество украинец имел во время встречи с испанцем Виктором Перезом Луке - 3:0, белорусом Олегом Матарасом - 1:0 и французом Курентином Сегю - 8:0.
В пользу Горуны завершился и полуфинальный поединок с хозяином турнира Жюльеном Каффаро - 1:0.
В финальном поединке с итальянцем Ахмедом Эль Шараба, который завершился со счетом 2:2, судьи признали сильнее украинского спортсмена. Таким образом наш соотечественник завоевал золотую медаль в мужском кумитэ до 75 кг.
Справка: "Karate 1 Premier League - Paris 2017" является этапом отбора в сборную Украины, которая с 4 по 7 мая 2017 г. примет участие в Чемпионате Европы в городе Самсун (Турция).
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