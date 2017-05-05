Українець Р.Верін велосипедом подолав більше 14 тис. кілометрів із Одеси до Сингапура
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 5 травня. УНН. До Одеси повернувся український велосипедист Руслан Верін, який впродовж семи місяців подолав більше 14 тис. кілометрів із Одеси до Сингапура, передає кореспондент УНН.
Р.Верін подолав 14 тисяч кілометрів та 13 країн світу. Дорогою одесит дарував українські прапорці та розповідав про свою країну.
У Сингапурі його зустріла українська діаспора, представники якої розтягнули на набережній міста символічну фінішну лінію.
Сьогодні Руслан прилетів до Одеси, де в аеропорті друзі та знайомі пригощали його хлібом–сіллю, а також українським борщем та салом.
Зазначимо, що Руслан перший в Україні велосипедист, який дістався із Одеси до Сингапура на велосипеді.
Як повідомляв УНН, флешмоб "Велосипедом на роботу" пройшов у столиці.