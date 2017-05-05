Украинец Р.Верин велосипедом преодолел более 14 тыс. километров из Одессы в Сингапур
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 5 мая. УНН. В Одессу вернулся украинский велосипедист Руслан Верин, который на протяжении семи месяцев преодолел более 14 тыс. километров из Одессы в Сингапур, передает корреспондент УНН.
Р.Верин преодолел 14 тыс. километров и 13 стран мира. По дороге одессит дарил украинские флажки и рассказывал о своей стране.
В Сингапуре его встретила украинская диаспора, представители которой растянули на набережной города символическую финишную линию.
Сегодня Руслан прилетел в Одессу, где в аэропорту друзья и знакомые угощали его хлебом-солью, а также украинским борщом и салом.
Отметим, что Руслан первый в Украине велосипедист, который достался из Одессы в Сингапур на велосипеде.
Как сообщал УНН, флешмоб "На велосипеде на работу" прошел в столице .