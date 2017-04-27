Українець Р.Малиновський відзначився голом за ФК "Генк"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Український хавбек "Генка" Руслан Малиновський оформив черговий гол у матчі 5-го туру другого етапу чемпіонату Бельгії проти "Ейпена", повідомляє УНН з посиланням на сайт ФК "Генк".
Півзахисник збірної України відкрив рахунок у протистоянні на 20-й хвилині. Наш співвітчизник зі штрафного удару обвів стінку супротивників і відправив м'яч у ближній кут воріт. Однак "Ейпен" вирвав нічию у зустрічі – 1:1.
Зазначимо, що цей гол став для українця шостим у цьому сезоні, також він зробив 6 результативних передач.
Зауважимо, що "Генк" вперше втратив очки на другому етапі і посідає перший щабель групи В, обганяючи найближчого переслідувача на 5 пунктів.
Як повідомляв УНН, "Генк" виявив бажання викупити Р.Малиновського у "Шахтаря".