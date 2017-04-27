Украинец Р.Малиновский отличился голом за ФК "Генк"

Полузащитник сборной Украины открыл счет в противостоянии на 20-й минуте. Наш соотечественник со штрафного удара обвел стенку противников и отправил мяч в ближний угол ворот. Однако "Эйпен" вырвал ничью во встрече - 1: 1.

Отметим, что этот гол стал для украинца шестым в этом сезоне, также он сделал 6 результативных передач.

Заметим, что "Генк" впервые потерял очки на втором этапе и занимает первую ступень группы В, обгоняя ближайшего преследователя на 5 пунктов.

Как сообщал УНН, "Генк" изъявил желание выкупить Р.Малиновского у "Шахтера".