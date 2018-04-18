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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 21244 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Українець потрапив у фінальний переддрафтовий список НХЛ

Київ • УНН

 • 8311 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Скаутське бюро Національної хокейної ліги представило фінальний рейтинг гравців перед драфтом, який пройде в червні місяці, інформує УНН з посиланням на сайт НХЛ.

Українець потрапив у фінальний переддрафтовий список НХЛ

Форвард збірної України U-18 і команди американської юніорської ліги NCDC “Бостон Джуніор Брюїнз” Олександр Пересунько отримав 210-й номер в списку польових гравців з Північної Америки. У попередній версії рейтингу Пересунько займав 186-й щабель.

У нинішній кампанії Ліги USPHL наш хокеїст набрав 14 (6 + 8) очок в 19-ти матчах.

Варто відзначити, що наразі Пересунько виступає за юніорську збірну України на домашньому чемпіонаті світу у Києві. Після трьох зіграних баталій на його рахунку 1 результативна передача.

Додамо також, востаннє український громадянин був обраним на драфті НХЛ 11 років назад — під 202-м номером “Флорида” обрала воротаря Сергія Гайдученка.

Українські Національні Новини

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