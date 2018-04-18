Українець потрапив у фінальний переддрафтовий список НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Скаутське бюро Національної хокейної ліги представило фінальний рейтинг гравців перед драфтом, який пройде в червні місяці, інформує УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Форвард збірної України U-18 і команди американської юніорської ліги NCDC “Бостон Джуніор Брюїнз” Олександр Пересунько отримав 210-й номер в списку польових гравців з Північної Америки. У попередній версії рейтингу Пересунько займав 186-й щабель.
У нинішній кампанії Ліги USPHL наш хокеїст набрав 14 (6 + 8) очок в 19-ти матчах.
Варто відзначити, що наразі Пересунько виступає за юніорську збірну України на домашньому чемпіонаті світу у Києві. Після трьох зіграних баталій на його рахунку 1 результативна передача.
Додамо також, востаннє український громадянин був обраним на драфті НХЛ 11 років назад — під 202-м номером “Флорида” обрала воротаря Сергія Гайдученка.