Украинец попал в финальный переддрафтовий список НХЛ

Форвард сборной Украины U-18 и команды американской юниорской лиги NCDC “Бостон Джуниор Брюинз” Александр Пересунько получил 210-й номер в списке полевых игроков из Северной Америки. В предыдущей версии рейтинга Пересунько занимал 186-й уровень.

В нынешней кампании Лиги USPHL наш хоккеист набрал 14 (6+8) очков в 19 матчах.

Стоит отметить, что сейчас Пересунько выступает за юниорскую сборную Украины на домашнем чемпионате мира в Киеве. После трех сыгранных баталий на его счету 1 результативная передача.

Добавим также, раз украинский гражданин был избран на драфте НХЛ 11 лет назад — в 202-м номером “Флорида” выбрала вратаря Сергея Гайдученко.