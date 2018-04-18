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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинец попал в финальный переддрафтовий список НХЛ

Киев • УНН

 • 8311 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Скаутское бюро Национальной хоккейной лиги представило финальный рейтинг игроков перед драфтом, который пройдет в июне, передает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

Украинец попал в финальный переддрафтовий список НХЛ

Форвард сборной Украины U-18 и команды американской юниорской лиги NCDC “Бостон Джуниор Брюинз” Александр Пересунько получил 210-й номер в списке полевых игроков из Северной Америки. В предыдущей версии рейтинга Пересунько занимал 186-й уровень.

В нынешней кампании Лиги USPHL наш хоккеист набрал 14 (6+8) очков в 19 матчах.

Стоит отметить, что сейчас Пересунько выступает за юниорскую сборную Украины на домашнем чемпионате мира в Киеве. После трех сыгранных баталий на его счету 1 результативная передача.

Добавим также, раз украинский гражданин был избран на драфте НХЛ 11 лет назад — в 202-м номером “Флорида” выбрала вратаря Сергея Гайдученко.

Украинские Национальные Новости

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