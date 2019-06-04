Українець постав перед судом у США через хакерство

КИЇВ. 4 червня. УНН. Екстрадований з Іспанії громадянин України Андрій Колпаков напередодні постав перед федеральним судом в американському Сіетлі за обвинуваченням у масованій хакерській атаці на ресторани, казино та інші підприємства. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.