Українець Підручний тріумфував на чемпіонаті Німеччини з літнього біатлону

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Найкращим з українців став Дмитро Підручний, якому взагалі не було рівних у перегонах – перша сходинка із одним промахом на вогневих рубежах. На 10,5 с відстав німець Маттіас Дорфер (2), а володарем "бронзи" став Йоханнес Кюн (3) +15,3 с.

Відзначено і виступ Артема Приму, який фінішував сьомим (2). Богдан Цимбал, як і напередодні, фінішував 16-м, а ось Артем Тищенко та Тарас Лесюк відіграли позиції: Тищенко - з 25-го стартового місця на 18-е, а Лесюк - з 40-го на 35-е.

Нагадаємо

Джима виграла дві медалі літнього чемпіонату світу з біатлону.