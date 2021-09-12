Украинец Подручный победил на чемпионате Германии по летнему биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В заключительный день чемпионата Германии по летнему биатлону состоялась гонка преследования в которой приняли участие шесть украинцев, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
Детали
Лучшим из украинцев стал Дмитрий Подручный, которому вообще не было равных в гонке - первая ступенька с одним промахом на огневых рубежах. На 10,5 с отстал немец Маттиас Дорфер (2), а обладателем "бронзы" стал Йоханнес Кюн (3) +15,3 с.
Отмечено и выступление Артема Приму, который финишировал седьмым (2). Богдан Цымбал, как и накануне, финишировал 16-м, а вот Артем Тищенко и Тарас Лесюк сыграли позиции: Тищенко - с 25-го стартового места на восемнадцатое, а Лесюк - с 40-го на тридцать пятом.
Напомним
Джима выиграла две медали летнего чемпионата мира по биатлону.