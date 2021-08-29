Біатлоністка Джима виборола другу медаль на літньому чемпіонаті світу з біатлону

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Наша землячка пройшла дистанцію із одним промахом на 4-х вогневих рубежах і відстала від тріумфаторки перегонів Маркети Давідової із Чехії лише на 0,8 с. Трійку призерок замкнула Тамара Дербушева.

Ще у трьох представниць української команди персьют вийшов не настільки успішним. Дар'я Блашко, яка стартувала 11-ю, не зуміла чисто пройти жоден з рубежів, і в підсумку з шістьма промахами закінчила гонку на 22-й позиції. Анна Кривонос стріляла краще, на кола штрафу заходила чотири рази, і на фініші обміняла 27-у стартову позицію на підсумкову 25-у. Нарешті, Ольга Абрамова не закрила вісім мішеней і в третій гонці чемпіонату фінішувала 39-ю.

Нагадаємо

Джима виборола також медаль літнього ЧС-2021 з біатлону в суперспринті.