Українка Джима виграла медаль літнього чемпіонату світу з біатлону

Деталі

Найбільш переконливо серед українок виглядала Юлія Джима. З першого ж рубежу вона увійшла в групу лідерів, з якої не випадала по ходу гонки. У підсумку другий результат із двома хибами при стрільбі і відставанням від чемпіонки чешки Маркети Давідової (3) в 2,9 с.

Дар'ї Блашко, на жаль, не вдалося підтвердити результат топ-10, здобутий в кваліфікації. Хоча на четверту стрільбу Даша прийшла якраз десятою, але ще два промахи в заключній стійці відкинули спортсменку на 18-е місце.

Олена Білосюк і Ольга Абрамова фінішували по сусідству на 25-й і 26-й позиціях. Анна Кривонос відзначилася найкращою в команді скорострільністю, але при цьому на вогневих рубежах залишила незакритими вісім мішеней. Як наслідок - 29-е місце.

Доповнення

Літній чемпіонат світу з біатлону продовжиться спринтами та гонками переслідування.