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Украинка Джима выиграла медаль летнего чемпионата мира по биатлону

Украинка Джима выиграла медаль летнего чемпионата мира по биатлону

Киев  •  УНН

 • 15753 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В чешском Нове-Место завершилась женская супер-стринт гонка летнего чемпионата мира по биатлону, которая подарила награду представительницы Украины, передает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Детали

Наиболее убедительно среди украинок выглядела Юлия Джима. С первого же рубежа она вошла в группу лидеров, с которой не выпадала по ходу гонки. В итоге второй результат с двумя недостатками при стрельбе и отставанием от чемпионки чешки Маркеты Давидовой (3) в 2,9 с.

Дарьи Блашка, к сожалению, не удалось подтвердить результат топ-10, полученный в квалификации. Хотя четвертого стрельбу Даша пришла как раз десятой, но еще два промаха в заключительной стойке отбросили спортсменку на восемнадцатом месте.

Елена Билосюк и Ольга Абрамова финишировали по соседству на 25-й и 26-й позициях. Анна Кривонос отличилась лучшей в команде скорострельностью, но при этом на огневых рубежах оставила незакрытыми восемь мишеней. Как следствие — 29  место.

Дополнение

Летний чемпионат мира по биатлону продолжится спринте и гонками преследования.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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