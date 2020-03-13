Українець організував незаконну схему легалізації громадян РФ на території Євросоюзу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Контррозвідка СБУ викрила та припинила функціонування масштабної схеми із протиправної легалізації громадян РФ на території Євросоюзу, яку організував громадянин України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“За версією слідства, механізм незаконної натуралізації організував громадянин України. Оборудка проходила у два етапи та відбувалася за участі посадовців органів юстиції однієї з європейських країн, а також іноземних адвокатів і нотаріусів. Спочатку українець підшуковував клієнтів на території Росії та виготовляв для замовників фальсифіковані документи, що дають право на отримання громадянства крани ЄС за прискореною процедурою”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що потім через корупційні зв’язки із співробітниками органів юстиції та адвокатами іноземної держави організатор оборудки забезпечував позитивний розгляд заявок, складання іспитів на знання мови, прийняття присяги та інших передбачених процедур. За попередньою інформацію у такий спосіб легалізовували понад 100 росіян щомісяця.
Так, під час слідчих дій правоохоронці вилучили докази масштабної протиправної діяльності, зокрема матеріали з незаконної легалізації для більше тисячі громадян РФ та країн СНД. Тривають оперативно-слідчі заходи. Встановлюються всі обставини справи та інші особи, причетні до оборудки, у тому числі й іноземці.
Нагадаємо, в України викрили та блокували канал нелегальної поставки деталей до танків та бойових літаків вартістю 1 млн доларів з Росії через Україну в країни Азії.