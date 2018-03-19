Українець очолив список бомбардирів чемпіонату Литви з баскетболу

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Важкий форвард збірної України В'ячеслав Бобров провів успішний поєдинок в чемпіонаті Литви, інформує УНН з посиланням на сайт литовської баскетбольної ліги.

“П’єно Жвайгждес” нашого земляка здолав вдома БК “Невежис” — 87:84. Бобров вийшов у стартовому складі і за 21 хвилину став найрезультативнішим гравцем свого колективу — 17 пунктів (6/8 двоочкові, 1/2 триочкові, 2/2 штрафні), також набрав 5 підбирань, 1 передачу, 1 блок-шот при 5 фолах.

Примітно, що Бобров є лідером чемпіонату Литви за середньою результативністю за гру — 14,2 очки і займає 5-те місце за підбиранням — 6.

Зауважимо, що “П’єно Жвайгждес” з 10 перемогами при 16 програшах займає 6-й рядок в турнірній таблиці.

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