Украинец возглавил список бомбардиров чемпионата Литвы по баскетболу

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 22247 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 28783 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 74345 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 80246 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102547 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109552 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116784 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122005 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133164 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Украинец возглавил список бомбардиров чемпионата Литвы по баскетболу

Украинец возглавил список бомбардиров чемпионата Литвы по баскетболу

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Тяжелый форвард сборной Украины Вячеслав Бобров провел успешный поединок в чемпионате Литвы, информирует УНН со ссылкой на сайт литовской баскетбольной лиги.

“Пьен Жвайгждес” нашего земляка одолел дома БК “Нявежис” — 87:84. Бобров вышел в стартовом составе и за 21 минуту стал самым результативным игроком своего коллектива — 17 пунктов (6/8 двухочковые, 1/2 трехочковые, 2/2 штрафные), также набрал 5 подборов, 1 передачу, 1 блок-шот при 5 фолах.

Примечательно, что Бобров является лидером чемпионата Литвы по средней результативности за игру — 14,2 очка и занимает 5-е место по подбором — 6.

Заметим, что “Пьен Жвайгждес” с 10 победами при 16 проигрышах занимает 6-ю строчку в турнирной таблице.

Украинские Национальные Новости

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