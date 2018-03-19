Украинец возглавил список бомбардиров чемпионата Литвы по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Тяжелый форвард сборной Украины Вячеслав Бобров провел успешный поединок в чемпионате Литвы, информирует УНН со ссылкой на сайт литовской баскетбольной лиги.
“Пьен Жвайгждес” нашего земляка одолел дома БК “Нявежис” — 87:84. Бобров вышел в стартовом составе и за 21 минуту стал самым результативным игроком своего коллектива — 17 пунктов (6/8 двухочковые, 1/2 трехочковые, 2/2 штрафные), также набрал 5 подборов, 1 передачу, 1 блок-шот при 5 фолах.
Примечательно, что Бобров является лидером чемпионата Литвы по средней результативности за игру — 14,2 очка и занимает 5-е место по подбором — 6.
Заметим, что “Пьен Жвайгждес” с 10 победами при 16 проигрышах занимает 6-ю строчку в турнирной таблице.