Українець намагався ввезти з Польщі запчастини до військової техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У пункті пропуску "Шегині" Львівської області прикордонники запобігли перевезенню через кордон частин від агрегатів військової техніки. Про це повідомили УНН у прес-службі ДПСУ.
"Специфічний вантаж намагався незаконно ввезти в Україну через пункт пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею, 30-річний житель Львівщини. Учора, під час огляду транспортних засобів, прикордонний наряд помітив, що в одному з автомобілів перевозяться запчастини, які можуть мати військове призначення. В подальшому правоохоронці з’ясували, що виявленими елементами є права та ліва частини бортової коробки передач для військової гусеничної техніки", - йдеться у повідомленні.
Варто зауважити, що виявлені товари можуть перевозитися через кордон тільки у визначеному законом порядку, тому прикордонники проінформували співробітників Служби безпеки України та ГУНП України в Львівській області. В подальшому комплектуючі частини були вилучені правоохоронцями з метою проведення спеціальної експертизи.
Нагадаємо, Служба безпеки України та Національна поліція виявили злочинну групу у Києві, яка ввозила в Україну зброю іноземного виробництва.