Украинец пытался ввезти из Польши запчасти к военной технике

"Специфический груз пытался незаконно ввезти в Украину через пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей 30-летний житель Львовской области. Вчера, во время осмотра транспортных средств, пограничный наряд заметил, что в одном из автомобилей перевозятся запчасти, которые могут иметь военное назначение. В дальнейшем правоохранители выяснили, что выявленными элементами являются правая и левая части бортовой коробки передач для военной гусеничной техники", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что обнаруженные товары могут перевозиться через границу только в определенном законом порядке, поэтому пограничники проинформировали сотрудников Службы безопасности Украины и ГУ НП Украины во Львовской области. В дальнейшем комплектующие части были изъяты правоохранителями с целью проведения специальной экспертизы.

Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция обнаружили преступную группу в Киеве, которая ввозила в Украину оружие иностранного производства.