Іноземець намагався вивезти за кордон старовинні банкноти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Учора, 30 червня, в пункті пропуску “Бачівськ” прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці завадили незаконному переміщенню через кордон колекції старовинних банкнот. Про це повідомила прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“Оглядаючи автомобіль „Opel Vivaro“ молдовської реєстрації, на якому громадянин РФ виїжджав з України, прикордонний наряд серед особистих речей чоловіка виявив три старовинні банкноти часів царської Росії: „Три рубля“ 1905 р.в., „Десять рублей“ 1909 р.в. та „500 рублей“ 1912 р.в.”, — йдеться у повідомлені.
Наразі знайдені банкноти, які, імовірно, становлять історичну та культурну цінність, вилучені встановленим порядком працівниками фіскальної служби. Стосовно правопорушника складено адміністративні матеріали.
Нагадаємо, 28 червня, прикордонники Мукачівського загону (Закарпатська область) на ділянці відповідальності відділу “Бодалове” припинили спробу незаконного переміщення через кордон тютюнової контрабанди.