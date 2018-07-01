Иностранец пытался вывезти за границу старинные банкноты

"Осматривая автомобиль "Opel Vivaro" молдавской регистрации, на котором гражданин РФ выезжал из Украины, пограничный наряд среди личных вещей мужчины обнаружил три старинные банкноты царской России: "Три рубля" 1905 г.в.,"Десять рублей" 1909 г.в. и "500 рублей" 1912 г.в.", - говорится в сообщении.

Сейчас найдены банкноты, которые, вероятно, представляющих историческую и культурную ценность, изъятые в установленном порядке работниками фискальной службы. Относительно правонарушителя составлены административные материалы.

Напомним, 28 июня, пограничники Мукачевского отряда (Закарпатская область) на участке ответственности отдела "Бодалово" пресекли попытку незаконного перемещения через границу табачной контрабанды.