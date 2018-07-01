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Иностранец пытался вывезти за границу старинные банкноты

Иностранец пытался вывезти за границу старинные банкноты

Киев  •  УНН

 • 11451 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Вчера, 30 июня, в пункте пропуска "Бачевск" пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни помешали незаконному перемещению через границу коллекции старинных банкнот. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Осматривая автомобиль "Opel Vivaro" молдавской регистрации, на котором гражданин РФ выезжал из Украины, пограничный наряд среди личных вещей мужчины обнаружил три старинные банкноты царской России: "Три рубля" 1905 г.в.,"Десять рублей" 1909 г.в. и "500 рублей" 1912 г.в.", - говорится в сообщении.

Сейчас найдены банкноты, которые, вероятно, представляющих историческую и культурную ценность, изъятые в установленном порядке работниками фискальной службы. Относительно правонарушителя составлены административные материалы.

Напомним, 28 июня, пограничники Мукачевского отряда (Закарпатская область) на участке ответственности отдела "Бодалово" пресекли попытку незаконного перемещения через границу табачной контрабанды.

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