Українець намагався провезти до Угорщини радіоактивні авіаційні годинники
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Прикордонники Мукачівського загону виявили під час огляду у пасажира мікроавтобусу 7 авіаційних годинників, два з яких мали перевищення допустимої норми ізотопного випромінювання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
"Спрацювання комплексу автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів ТSA зафіксували сьогодні вночі в пункті пропуску "Вилок" прикордонники Мукачівського загону. Прилад спрацював при в'їзді на територію пункту пропуску мікроавтобуса марки Mercedes. Цим транспортним засобом до сусідньої Угорщини прямували громадяни України. Під час проведення поглибленого огляду мікроавтобуса прикордонники виявили в сумці 51-річного пасажира 7 авіаційних годинників, два з яких мали перевищення допустимої норми ізотопного випромінювання", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що ретельна перевірка показала, що випромінювання одного з годинників перевищує допустиму норму у 25 разів, іншого - у 7 разів.
"Небезпечні предмети в українця вилучили та повідомили компетентні органи", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, у вересні росіянин намагався вивезти з України радіоактивний авіаційний годинник.