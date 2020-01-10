Украинец пытался провезти в Венгрию радиоактивные авиационные часы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Пограничники Мукачевского отряда обнаружили при осмотре у пассажира микроавтобуса 7 авиационных часов, двое из которых имели превышение допустимой нормы изотопного излучения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"Срабатывание комплекса автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов ТSA зафиксировали сегодня ночью в пункте пропуска "Вилок" пограничники Мукачевского отряда. Прибор сработал при въезде на территорию пункта пропуска микроавтобуса марки Mercedes. Этим транспортным средством в соседнюю Венгрию направлялись граждане Украины. При проведении углубленного осмотра микроавтобуса пограничники обнаружили в сумке 51-летнего пассажира 7 авиационных часов, двое из которых имели превышение допустимой нормы изотопного излучения", - говорится в сообщении.
Указано, что тщательная проверка показала, что излучение одних из часов превышает допустимую норму в 25 раз, других - в 7 раз.
"Опасные предметы в украинца изъяли и сообщили компетентные органы", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в сентябре россиянин пытался вывезти из Украины радиоактивные авиационные часы.