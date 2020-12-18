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Українець намагався поштою відправити до Франції “циркулярну пилку Гітлера”

Київ • УНН

 • 24009 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Мешканець Буковини намагався відправити “Циркулярну пилку Гітлера” у поштовому відправленні до Франції. Він загорнув кулемет у фольгу і вказав, що це запчастини. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Київської митниці Держмитслужби.

Українець намагався поштою відправити до Франції “циркулярну пилку Гітлера”

“Циркулярну пилку Гітлера” - кулемет “MG 42” київські митники виявили в поштовому відправленні до Франції. Смертоносну зброю, яка була розроблена в нацистській Німеччині і прийнята на озброєння Вермахту у 1942 році, працівники Київської митниці Держмитслужби виявили у міжнародному поштовому відправленні, яке мешканець української Буковини надсилав до Франції. Як зазначив відправник в декларації, в посилці мали знаходитися запчастини. Проте, замість задекларованих запчастин, на сканері митники виявили зброю, яку в часи Другої світової прозвали “циркулярною пилкою Гітлера, або ще “газонокосаркою”. Намагаючись ввести в оману митників та скануючи техніку, відправник завбачливо загорнув кулемет у фольгу, проте це йому не допомогло”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українським законодавством у міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати вогнепальну зброю усіх видів та боєприпаси до неї.
Зброю скеровано на експертизу.

“Французький отримувач залишився без зброї, стосовно ж українського відправника митницею розглядається питання щодо складання протоколу про порушення митних правил”, - вказано у повідомленні.

Вказано, що кулемет “MG 42” відносно простої конструкції, мав здатність здійснювати 1200-1300 пострілів за хвилину і дозволяв вести прицільний вогонь на відстань до 2000 метрів, заміна ствола в нього здійснювалася лише однією людиною за 6–10 секунд.

Нагадаємо, з початку року до судів намагалися пронести понад 50 тис. заборонених предметів.

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