Украинец пытался по почте отправить во Францию "циркулярную пилу Гитлера"

$41.340.00
45.850.00
ukru
Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
5 апреля, 08:12 • 56444 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 90019 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 165136 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 170531 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 374378 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 219575 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 491819 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 348116 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 228780 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 251187 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
4.5м/с
78%
Популярные новости

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 78257 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 74137 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 61117 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 23889 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 33357 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 131612 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 119961 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 209095 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 374366 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 491813 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 24268 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 35326 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 43040 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 72668 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 94323 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Украинец пытался по почте отправить во Францию "циркулярную пилу Гитлера"

Киев • УНН

 • 24009 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Житель Буковины пытался отправить "циркулярную пилу Гитлера" в почтовом отправлении во Францию. Он завернул пулемет в фольгу и указал, что это запчасти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Киевской таможни Гостаможслужбы.

Украинец пытался по почте отправить во Францию "циркулярную пилу Гитлера"

"Циркулярную пилу Гитлера" - пулемет "MG 42" киевские таможенники обнаружили в почтовом отправлении во Францию. Смертоносное оружие, которое было разработано в нацистской Германии и принято на вооружение Вермахта в 1942 году, работники Киевской таможни Гостаможслужбы обнаружили в международном почтовом отправлении, которое житель украинской Буковины посылал во Францию. Как отметил отправитель в декларации, в посылке должны были находиться запчасти. Однако, вместо задекларированных запчастей на сканере таможенники обнаружили оружие, которое во времена Второй мировой прозвали "циркулярной пилой Гитлера, или еще "газонокосилкой". Пытаясь ввести в заблуждение таможенников и сканируя технику, отправитель предусмотрительно завернул пулемет в фольгу, однако это ему не помогло", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинским законодательством в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать огнестрельное оружие всех видов и боеприпасы к нему. Оружие направлено на экспертизу.

"Французский получатель остался без оружия, в отношении же украинского отправителя таможней рассматривается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил", - указано в сообщении.

Указано, что пулемет "MG 42" относительно простой конструкции, обладал способностью осуществлять 1200-1300 выстрелов в минуту и позволял вести прицельный огонь на расстояние до 2000 метров, замена ствола у него осуществлялась только одним человеком за 6-10 секунд.

Напомним, с начала года в суды пытались пронести более 50 тыс. запрещенных предметов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,862.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,784.59