Украинец пытался по почте отправить во Францию "циркулярную пилу Гитлера"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Житель Буковины пытался отправить "циркулярную пилу Гитлера" в почтовом отправлении во Францию. Он завернул пулемет в фольгу и указал, что это запчасти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Киевской таможни Гостаможслужбы.
"Циркулярную пилу Гитлера" - пулемет "MG 42" киевские таможенники обнаружили в почтовом отправлении во Францию. Смертоносное оружие, которое было разработано в нацистской Германии и принято на вооружение Вермахта в 1942 году, работники Киевской таможни Гостаможслужбы обнаружили в международном почтовом отправлении, которое житель украинской Буковины посылал во Францию. Как отметил отправитель в декларации, в посылке должны были находиться запчасти. Однако, вместо задекларированных запчастей на сканере таможенники обнаружили оружие, которое во времена Второй мировой прозвали "циркулярной пилой Гитлера, или еще "газонокосилкой". Пытаясь ввести в заблуждение таможенников и сканируя технику, отправитель предусмотрительно завернул пулемет в фольгу, однако это ему не помогло", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинским законодательством в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать огнестрельное оружие всех видов и боеприпасы к нему. Оружие направлено на экспертизу.
"Французский получатель остался без оружия, в отношении же украинского отправителя таможней рассматривается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил", - указано в сообщении.
Указано, что пулемет "MG 42" относительно простой конструкции, обладал способностью осуществлять 1200-1300 выстрелов в минуту и позволял вести прицельный огонь на расстояние до 2000 метров, замена ствола у него осуществлялась только одним человеком за 6-10 секунд.
Напомним, с начала года в суды пытались пронести более 50 тыс. запрещенных предметов.