Українець намагався перевезти на окуповану частину Донбасу ікони та предмети старовини

“Військовослужбовці Луганського загону спільно із представниками Державної фіскальної служби, діючи у складі Об’єднаних сил, попередили спробу незаконного переміщення до окупованої частини Луганщини, без відповідного дозволу, ікон та книг, що можуть становити культурну цінність”, — йдеться у повідомленні.

Серед виявленого: ікона св. Феодори (1800р.), книга “Лукрецій о природе вещей” (1913 р.), “Географічний атлас” (1890 р.), “Псалтирь” (1898 р.), ікона Ісуса Христа (рік не відомий).

Зазначається, що до КПВВ “Станиця Луганська” прибув 57-річний українець, який прямував до окупованої Брянки. В його сумці виявили предмети старовини, датовані початком XІX та XX століття. Жодних дозвільних документів від Координаційного центру на переміщення такого роду цінностей в чоловіка не було.

“Наразі предмети старовини для проведення відповідних експертиз вилучили співробітники ДФС. За переміщення старовинних предметів з порушеннями стосовно громадянина складено адміністративні матеріали”, — додали в повідомленні.

Нагадаємо, українець намагався у подвійному дні валізи вивезти в Росію старовинну ікону Богородиці.