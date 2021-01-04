Українець намагався перевезти на окуповану частину Донбасу ікони та предмети старовини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. На КПВВ “Станиця Луганська” у чоловіка, який прямував на окуповану територію, виявили предмети старовини, серед них ікони. Дозвільних документів він не мав, речі відправили на експертизу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.
“Військовослужбовці Луганського загону спільно із представниками Державної фіскальної служби, діючи у складі Об’єднаних сил, попередили спробу незаконного переміщення до окупованої частини Луганщини, без відповідного дозволу, ікон та книг, що можуть становити культурну цінність”, — йдеться у повідомленні.
Серед виявленого: ікона св. Феодори (1800р.), книга “Лукрецій о природе вещей” (1913 р.), “Географічний атлас” (1890 р.), “Псалтирь” (1898 р.), ікона Ісуса Христа (рік не відомий).
Зазначається, що до КПВВ “Станиця Луганська” прибув 57-річний українець, який прямував до окупованої Брянки. В його сумці виявили предмети старовини, датовані початком XІX та XX століття. Жодних дозвільних документів від Координаційного центру на переміщення такого роду цінностей в чоловіка не було.
“Наразі предмети старовини для проведення відповідних експертиз вилучили співробітники ДФС. За переміщення старовинних предметів з порушеннями стосовно громадянина складено адміністративні матеріали”, — додали в повідомленні.
Нагадаємо, українець намагався у подвійному дні валізи вивезти в Росію старовинну ікону Богородиці.