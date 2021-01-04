Украинец пытался перевезти на оккупированную часть Донбасса иконы и предметы старины

“Военнослужащие Луганского отряда совместно с представителями Государственной фискальной службы, действуя в составе Объединенных сил, пресекли попытку незаконного перемещения на оккупированную часть Луганской области, без соответствующего разрешения, икон и книг, которые могут представлять культурную ценность”, — говорится в сообщении.

Среди обнаруженного: икона св. Феодоры (1800 р.), книга “Лукрецій о природе вещей” (1913 г.), “Географический атлас” (1890 г.), “Псалтирь” (1898 г.), Икона Иисуса Христа (год неизвестен).

Отмечается, что к КПВВ “Станица Луганская” прибыл 57-летний украинец, который направлялся в оккупированную Брянку. В его сумке обнаружили предметы старины, датированные началом XИX и XX века. Никаких разрешительных документов от Координационного центра на перемещение такого рода ценностей у мужчины не было.

“Сейчас предметы старины для проведения соответствующих экспертиз изъяли сотрудники ГФС. За перемещение старинных предметов с нарушениями в отношении гражданина составлены административные материалы”, — добавили в сообщении.

Напомним, украинец пытался в двойном дне чемодана вывезти в Россию старинную икону Богородицы.