Українець намагався нелегально переправити до РФ більше 200 кг м’яса

"... під час огляду одного з вагонів поїзда прикордонний наряд в рундуках для багажу двох пасажирських купе виявив 10 сумок з м’ясом, загальна вага якого склала біля 240 кілограмів. М’ясну продукцію намагався вивезти до Російської Федерації 45-річний громадянин України, пасажир цього поїзда", - йдеться у повідомленні.

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У прес-службі також зазначили, що "м’ясопродукція вилучена встановленим порядком та передана відповідним органам для прийняття правового рішення".