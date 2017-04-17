Українець намагався нелегально переправити до РФ більше 200 кг м’яса

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. На Великдень в пункті контролю “Конотоп” під час перевірки поїзда сполученням “Київ-Москва” прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці виявили велику кількість м’ясної продукції. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

"... під час огляду одного з вагонів поїзда прикордонний наряд в рундуках для багажу двох пасажирських купе виявив 10 сумок з м’ясом, загальна вага якого склала біля 240 кілограмів. М’ясну продукцію намагався вивезти до Російської Федерації 45-річний громадянин України, пасажир цього поїзда", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Провідники поїзда намагалися провезти 2 тонни м'яса до РФ

У прес-службі також зазначили, що "м’ясопродукція вилучена встановленим порядком та передана відповідним органам для прийняття правового рішення".

Українські Національні Новини

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