Украинец пытался нелегально переправить в РФ более 200 кг мяса

"... во время осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд в ларьках для багажа двух пассажирских купе обнаружил 10 сумок с мясом, общий вес которого составил около 240 килограммов. Мясную продукцию пытался вывезти в Российскую Федерацию 45-летний гражданин Украины пассажир этого поезда", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе также отметили, что "мясная продукция изъята установленным порядком и передана соответствующим органам для принятия правового решения".