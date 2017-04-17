Украинец пытался нелегально переправить в РФ более 200 кг мяса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. На Пасху в пункте контроля "Конотоп" во время проверки поезда сообщением "Киев-Москва" пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили большое количество мясной продукции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
"... во время осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд в ларьках для багажа двух пассажирских купе обнаружил 10 сумок с мясом, общий вес которого составил около 240 килограммов. Мясную продукцию пытался вывезти в Российскую Федерацию 45-летний гражданин Украины пассажир этого поезда", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе также отметили, что "мясная продукция изъята установленным порядком и передана соответствующим органам для принятия правового решения".